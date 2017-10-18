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В Кемерове подрядчик поменяет уложенный с нарушениями асфальт

Опубликовано , 51 просмотр
Автор текста Артур Хлопотин, КП в Кемерово

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Фото © j.sibdepo.ru

Подрядчик за свой счёт поменяет асфальт во дворе дома 117А по проспекту Ленина, где, как выяснилось, покрытие было уложено с нарушениями.

В пресс-службе кемеровской администрации рассказали, что комиссия не приняла работу у подрядчика, который ремонтировал проезжую часть в данном дворе, а потому ему придётся поменять асфальтное покрытие.

«Комиссия не приняла работу подрядчика, так как асфальтобетонное покрытие было уложено с нарушениями. Сегодня, 18 октября, подрядчик занимается демонтажём покрытия, до конца этой недели он должен будет закончить строительные работы», — рассказали в пресс-службе мэрии.

При этом все работы подрядчик выполняет за свой счёт, отметили в горадминистрации.

Напомним, в 2017 году в Кемерове в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» было отремонтировано 112 дворовых территорий.

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Подрядчик за свой счёт поменяет асфальт во дворе дома 117А по проспекту Ленина, где, как выяснилось, покрытие было уложено с нарушениями.

 

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