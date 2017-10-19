В строящемся микрорайоне на Комсомольском в Кемерове появится светофор

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В Кемерове в строящемся микрорайоне №68 появится новый светофор, который повысит безопасность дорожного движения и обеспечит удобный выезд на Комсомольский проспект.
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Специалисты уже обустроили основания для светофорных стоек, которые установят в ближайшие две недели, закончена закладка силового кабеля. Комплексное развитие новых микрорайонов – приоритетная задача», — сказали в мэрии.
Как отмечают власти, уже на стадии строительных проектов учитывается потребность кемеровчан в детских садах, школах, магазинах, культурных объектах.
Кроме того, для обеспечения транспортной доступности строятся новые дороги. Одним из таких примеров является строительство двух проездов в микрорайоне №68.
Напомним, в этом году в Кемерове по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги» построили пять светофорных объектов в местах концентрации ДТП, на которых с момента их подключения не было зафиксировано ни одной аварии с участием пешеходов.
В Кемерове в строящемся микрорайоне №68 появится новый светофор, который повысит безопасность дорожного движения и обеспечит удобный выезд на Комсомольский проспект.