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В строящемся микрорайоне на Комсомольском в Кемерове появится светофор

Опубликовано , 81 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

В Кемерове в строящемся микрорайоне №68 появится новый светофор, который повысит безопасность дорожного движения и обеспечит удобный выезд на Комсомольский проспект.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Специалисты уже обустроили основания для светофорных стоек, которые установят в ближайшие две недели, закончена закладка силового кабеля. Комплексное развитие новых микрорайонов – приоритетная задача», — сказали в мэрии.

Как отмечают власти, уже на стадии строительных проектов учитывается потребность кемеровчан в детских садах, школах, магазинах, культурных объектах.

Кроме того, для обеспечения транспортной доступности строятся новые дороги. Одним из таких примеров является строительство двух проездов в микрорайоне №68.

Напомним, в этом году в Кемерове по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги» построили пять светофорных объектов в местах концентрации ДТП, на которых с момента их подключения не было зафиксировано ни одной аварии с участием пешеходов.

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http://www.kemerovo.ru/pictures/news/photo_36584_big.jpg

В Кемерове в строящемся микрорайоне №68 появится новый светофор, который повысит безопасность дорожного движения и обеспечит удобный выезд на Комсомольский проспект.

 

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