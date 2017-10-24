Восемь рубежей фото- и видеофиксации заработают в Кемерове с ноября

В областном центре 1 ноября будут подключены восемь рубежей фото- и видеофиксации, установленных в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба мэрии, это повысит безопасность дорожного движения на оживлённых городских перекрёстках. Специалисты завершают монтаж оборудования, установку дорожных знаков и нанесение разметки.

«Новые контрольные приборы заработают на пересечениях улиц Красноармейская и Весенняя, Гагарина и Терешковой, Томская и 50 лет Октября, на бульваре Строителей у дома №46 и на его пересечениях с проспектами Октябрьский и Химиков, улицы Гагарина и Пионерского бульвара, проспекта Ленина и улицы Терешковой», — уточнили в горадминистрации.

Комплексы смогут фиксировать не только проезд на красный сигнал светофора, но заезд за стоп-линию, нарушение расположения транспортных средств на проезжей части при повороте налево или направо, остановку на пешеходном переходе, выезд на «встречку».

Как напомнили в мэрии, в этом году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Кемерове был проведён первый этап модернизации дорожной инфраструктуры: установлены почти 3 км пешеходных ограждений, пять светофорных объектов, свыше 1,5 тыс. дорожных знаков, повышена безопасность пяти остановочных павильонов, отремонтировано более 61 км магистральных улиц с высокой транспортной нагрузкой.