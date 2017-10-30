Более 850 дорожников участвуют в очистке кузбасских трасс от первого снега

В борьбу с последствиями первого серьёзного снегопада в Кузбассе вышли более 850 дорожников, которые очищают трассы и отсыпают их противогололёдными материалами.

На дорогах области работают свыше 600 единиц спецтехники, включая 230 пескоразбрасывателей.

Как сообщает информационно-диспетчерский центр ЖКХ Кузбасса, это машины дорожно-эксплуатационных и промышленных предприятий, «Дирекции автодорог Кузбасса», «Сибуправтодора».

В том числе в Кемерове только за ночную смену предприятия благоустройства применили для обработки дорог 417 тонн противогололёдных материалов, задействовав 13 пескоразбрасывателей.

Специалисты уделили первоочередное внимание трассам, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта, затем перешли на второстепенные улицы.

Кроме того, по поручению замгубернатора Дмитрия Кудряшова, пока не установился снежный покров, предприятия благоустройства продолжают убирать опавшую листву, чтобы уменьшить засорение решёток и колодцев ливневой канализации.

«Весной это обеспечит дренаж воды в паводковый период, предотвратит подтопление улиц и дорог во время таяния снега и ливней. К примеру, в Кемерове с начала осени убрали почти 3,3 тыс. кубометров листвы», — уточнили в ведомстве.