Газеты и интернет
Радио
3°C, ясно
Войти на сайт

Одну из центральных улиц Междуреченска открыли после капремонта

Опубликовано , 58 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © mrech.ru

В открытии дороги по проспекту Строителей, которую в этом году капитально отремонтировали, участвовали руководство города, подрядчики, журналисты и местные жители.

Протяжённость проспекта Строителей — 2,4 км. Предыдущий ремонт объекта проводился 12 лет назад.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, стоимость ремонта составила около 130 млн рублей.

«Подрядчики заменили более 38 тыс. квадратных метров дорожного полотна, бортовые камни, ливнёвку, смонтировали уличные светильники, обустроили тротуары и пешеходные переходы, автобусные остановки, установили дорожные знаки, восстановили газоны», — уточнили в пресс-службе.

За эксплуатацией объекта будет следить МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи». Гарантийный срок — четыре года.

В случае выявления недочётов подрядчику будут предъявлены требования по их устранению, подчеркнули власти.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/93033.html

http://www.mrech.ru/upload/news/%D0%9F%D1%80.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%203.jpg

В открытии дороги по проспекту Строителей, которую в этом году капитально отремонтировали, участвовали руководство города, подрядчики, журналисты и местные жители.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

Новокузнечанина арестовали на две недели за экстремизм в соцсети

inforeactor.ru
inforeactor.ru

В Кемерово осудили мужчину, который зарезал и ограбил таксиста

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

18-летнему кемеровскому руферу грозит тюрьма за драку в ночном баре

politexpert.net
politexpert.net

В Кемерово поджегший свою девушку узбек сел в тюрьму на 12 лет

biz.a42.ru
biz.a42.ru

Долги по зарплате в 37 миллионов рублей выплатили работникам Юрмаша

НИА Кузбасс
НИА Кузбасс

В бутике Кемерова под видом брендовой одежды продавали подделки

Благоустройство

Ноябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить