Одну из центральных улиц Междуреченска открыли после капремонта

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В открытии дороги по проспекту Строителей, которую в этом году капитально отремонтировали, участвовали руководство города, подрядчики, журналисты и местные жители.
Протяжённость проспекта Строителей — 2,4 км. Предыдущий ремонт объекта проводился 12 лет назад.
Как сообщает пресс-служба региональной администрации, стоимость ремонта составила около 130 млн рублей.
«Подрядчики заменили более 38 тыс. квадратных метров дорожного полотна, бортовые камни, ливнёвку, смонтировали уличные светильники, обустроили тротуары и пешеходные переходы, автобусные остановки, установили дорожные знаки, восстановили газоны», — уточнили в пресс-службе.
За эксплуатацией объекта будет следить МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи». Гарантийный срок — четыре года.
В случае выявления недочётов подрядчику будут предъявлены требования по их устранению, подчеркнули власти.
В открытии дороги по проспекту Строителей, которую в этом году капитально отремонтировали, участвовали руководство города, подрядчики, журналисты и местные жители.