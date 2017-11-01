Одну из центральных улиц Междуреченска открыли после капремонта

В открытии дороги по проспекту Строителей, которую в этом году капитально отремонтировали, участвовали руководство города, подрядчики, журналисты и местные жители.

Протяжённость проспекта Строителей — 2,4 км. Предыдущий ремонт объекта проводился 12 лет назад.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, стоимость ремонта составила около 130 млн рублей.

«Подрядчики заменили более 38 тыс. квадратных метров дорожного полотна, бортовые камни, ливнёвку, смонтировали уличные светильники, обустроили тротуары и пешеходные переходы, автобусные остановки, установили дорожные знаки, восстановили газоны», — уточнили в пресс-службе.

За эксплуатацией объекта будет следить МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи». Гарантийный срок — четыре года.

В случае выявления недочётов подрядчику будут предъявлены требования по их устранению, подчеркнули власти.