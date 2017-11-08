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За сутки с улиц Кемерова вывезли уже 160 кубометров снега

Опубликовано , 51 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

Дорожные службы за последние сутки вывезли 160 кубометров снега с улиц областного центра. Для предотвращения гололёда использовано 593 тонны песчано-соляной смеси и 0,3 тонны отсева.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня в ночную смену на уборке дорог было задействовано 46 единиц спецтехники: 23 КДМ, из которых 20 оснащены пескоразбрасывательным оборудованием, 13 тракторных щёток, самосвал и девять снегопогрузчиков.

Обработка противогололёдными средствами проходила во всех районах областной столицы, в том числе на улицах Нахимова, Смирнова, Горноспасательной, Шахтёров и на дорожных развязках Кузнецкого и Кузбасского мостов.

Специалисты прометали тротуары на улицах Инициативной, 40 лет Октября, Рекордной, Леонова, Халтурина, Александрова, Федоровского, Мичурина, Пролетарской, Сарыгина, Рукавишникова, Чкалова, Соборной, Сибиряков-Гвардейцев, Автозаводской, Баумана, Двужильного, Тухачевского, проспектах Кузнецком, Советском, Октябрьском, бульваре Строителей, шоссе Егорова.

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http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_11/20171108_01.JPG

Дорожные службы за последние сутки вывезли 160 кубометров снега с улиц областного центра. Для предотвращения гололёда использовано 593 тонны песчано-соляной смеси и 0,3 тонны отсева.

 

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