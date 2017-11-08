Более 40 ледовых переправ откроют в Кузбассе этой зимой

По области началась подготовка к строительству ледовых переправ, которых этой зимой планируется обустроить 42, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Кузбассу.

«Органы местного самоуправления ведут подготовительные работы, которые предшествуют строительству и открытию ледовых переправ. В этой работе принимают участие и сотрудники МЧС. Всего в Кузбассе зимой 2017—2018 года планируется обустроить 42 переправы», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, строительство и эксплуатация ледовых переправ в соответствии со всеми нормами и требованиями — один из ключевых вопросов обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период.

В настоящее время, по данным МЧС, все города и районы определили места строительства ледовых дорог.

Спасатели поясняют, что муниципалитеты отвечают за определение эксплуатирующей организации и объёмов финансирования на содержание ледовых переправ, выставление информационных аншлагов, благоустройство дорог и спусков, ведущих к ледовым переправам, обозначение границ переправ маркировочными вехами, а также оснащение обеих сторон переправ спасательными средствами.

Перед вводом в эксплуатацию сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам по Кемеровской области проведут техническое освидетельствование переправы.

«В прошлом году первую переправу открыли 18 ноября в Междуреченске. Специалисты отмечают, что основное большинство ледовых дорог в силу погодных условий запустили в эксплуатацию во второй декаде декабря. Дата открытия переправ в этом году будет зависеть от температурного режима», — сказали в ГУ МЧС.