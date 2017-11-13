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Кемерово вошёл в пятёрку городов России с лучшими дорогами и парковками

Опубликовано , 73 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © Максим Лисов

Аналитики Domofond.ru оценили, насколько россияне довольны дорогами и парковками, средняя оценка составила 4,1 балла из 10, при этом Кемерово попал в ТОП-5.

Жителям страны предложили оценить по шкале от одного до десяти, согласны ли они с фразой: «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе». Всего на вопрос ответили более 258,4 тыс. человек.

Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, средняя оценка по стране составила 4,1 балла из 10 возможных. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла.

Лидером рейтинга стал Грозный, жители которого оценивают ситуацию на 6,8 балла. Среди лучших также Тюмень, Сочи, Калининград. Замыкает пятёрку Кемерово.

«В первую десятку вошла Москва, и это единственный город-миллионер в десятке лидеров. Большинство российских миллионеров заняли места в первой половине рейтинга: в диапазоне от 16 до 46 позиции расположились Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Казань, Ростов-на-Дону, Красноярск и Воронеж», — отметили в ведомстве.

Последнюю строку рейтинга занял Ярославль. Качество дорог и доступность парковочных площадей местные жители оценили на 3,2 балла, отметив, что их «не устраивают дворовые парковки и проезд в один автомобиль». Кроме того, в городе не решена проблема «жутких автомобильных пробок в час пик» и «транспорта у подъездов».

В Саратове (99 место), по мнению жителей, «отсутствует асфальт не на центральных улицах», «нет стоянок» и «везде стоят автомобили».

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Максим Лисов

Аналитики Domofond.ru оценили, насколько россияне довольны дорогами и парковками, средняя оценка составила 4,1 балла из 10, при этом Кемерово попал в ТОП-5.

 

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