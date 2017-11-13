Газеты и интернет
Радио
-5°C, небольшой снегопад
Войти на сайт

За ночь в Кемерове выпало 4 мм осадков, с начала снегопадов вывезли 187 «кубов»

Опубликовано , 46 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © kemerovo.ru

По оперативным данным, за прошедшую ночь в Кемерове выпало 4 мм осадков, городские дорожные предприятия ведут очистку магистралей.

Спецмашины с пескоразбрасывателями провели посыпку основных магистралей, участков разгона и торможения, площадок, дорог.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это не только позволяет предотвратить оледенение проезжей части, но и обеспечить дальнейший технологический процесс уборки снега.

«Чтобы не допустить появления наката на магистралях, в начале снегопада проезжая часть посыпается песчано-соляной смесью. После обработки снега противогололёдным материалом необходимо два-три часа, чтобы реагенты сработали, разрыхляя снег и не давая ему прилипать к дороге, затем снег выметают с проезжей части. Если снегопад продолжается, дорогу вторично посыпают. Такой порядок повторяется до окончания снегопада», — пояснили в горадминистрации.

В ночную смену эти работы выполнили 42 спецмашины, к утреннему часу пик спецтехника освободили дороги города, чтобы пропустить трафик общественного и личного транспорта.

По данным местных властей, сейчас очистка города ведётся 105 единицами техники, в том числе 30 тракторными щётками, 25 ДМК, из которых 23 единицы оснащены пескоразбрасывателями, семью автогрейдерами и другими спецмашинами.

«Они сгребают смесь снега и реагентов и вывозят её на отвалы. К вечеру эта работа будет завершена, при продолжении снегопада цикл уборки будет повторён», — уточнили в мэрии.

В Кемерове работают горячие линии, на которые можно сообщить о скользких участках: 67-00-00 (МБУ «Кемеровские автодороги»); 31-23-32 (МБУ «Жилкомцетр»).

По информации МБУ «Кемеровские автодороги», с начала сезона кемеровские дорожники вывезли 187 кубометров снега, из них 178 кубометров только за неделю. Кроме этого, дорожники очистили 44 тысячи п.м. прилотковой части, убрали 176 кубометров листвы.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/93405.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_11/20171113_05.JPG

По оперативным данным, за прошедшую ночь в Кемерове выпало 4 мм осадков, городские дорожные предприятия ведут очистку магистралей.

 

Яндекс.Новости

ВашГород
ВашГород

Недвижимость сибирской торговой сети продали за бесценок

Сибдепо
Сибдепо

Кемеровские танцоры стали призёрами международного турнира

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке на территории фермерского хозяйства отравили животных

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчанка на предложение о сексе ткнула ухажёра ножом в живот

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове за ночь выпало четыре миллиметра осадков

VSЁ42
VSЁ42

Сборник стихов убитой девушки издадут в Новокузнецке

Благоустройство

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить