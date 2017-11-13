За ночь в Кемерове выпало 4 мм осадков, с начала снегопадов вывезли 187 «кубов»

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По оперативным данным, за прошедшую ночь в Кемерове выпало 4 мм осадков, городские дорожные предприятия ведут очистку магистралей.
Спецмашины с пескоразбрасывателями провели посыпку основных магистралей, участков разгона и торможения, площадок, дорог.
Как сообщает пресс-служба мэрии, это не только позволяет предотвратить оледенение проезжей части, но и обеспечить дальнейший технологический процесс уборки снега.
«Чтобы не допустить появления наката на магистралях, в начале снегопада проезжая часть посыпается песчано-соляной смесью. После обработки снега противогололёдным материалом необходимо два-три часа, чтобы реагенты сработали, разрыхляя снег и не давая ему прилипать к дороге, затем снег выметают с проезжей части. Если снегопад продолжается, дорогу вторично посыпают. Такой порядок повторяется до окончания снегопада», — пояснили в горадминистрации.
В ночную смену эти работы выполнили 42 спецмашины, к утреннему часу пик спецтехника освободили дороги города, чтобы пропустить трафик общественного и личного транспорта.
По данным местных властей, сейчас очистка города ведётся 105 единицами техники, в том числе 30 тракторными щётками, 25 ДМК, из которых 23 единицы оснащены пескоразбрасывателями, семью автогрейдерами и другими спецмашинами.
«Они сгребают смесь снега и реагентов и вывозят её на отвалы. К вечеру эта работа будет завершена, при продолжении снегопада цикл уборки будет повторён», — уточнили в мэрии.
В Кемерове работают горячие линии, на которые можно сообщить о скользких участках: 67-00-00 (МБУ «Кемеровские автодороги»); 31-23-32 (МБУ «Жилкомцетр»).
По информации МБУ «Кемеровские автодороги», с начала сезона кемеровские дорожники вывезли 187 кубометров снега, из них 178 кубометров только за неделю. Кроме этого, дорожники очистили 44 тысячи п.м. прилотковой части, убрали 176 кубометров листвы.
По оперативным данным, за прошедшую ночь в Кемерове выпало 4 мм осадков, городские дорожные предприятия ведут очистку магистралей.