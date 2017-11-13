За ночь в Кемерове выпало 4 мм осадков, с начала снегопадов вывезли 187 «кубов»

По оперативным данным, за прошедшую ночь в Кемерове выпало 4 мм осадков, городские дорожные предприятия ведут очистку магистралей.

Спецмашины с пескоразбрасывателями провели посыпку основных магистралей, участков разгона и торможения, площадок, дорог.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это не только позволяет предотвратить оледенение проезжей части, но и обеспечить дальнейший технологический процесс уборки снега.

«Чтобы не допустить появления наката на магистралях, в начале снегопада проезжая часть посыпается песчано-соляной смесью. После обработки снега противогололёдным материалом необходимо два-три часа, чтобы реагенты сработали, разрыхляя снег и не давая ему прилипать к дороге, затем снег выметают с проезжей части. Если снегопад продолжается, дорогу вторично посыпают. Такой порядок повторяется до окончания снегопада», — пояснили в горадминистрации.

В ночную смену эти работы выполнили 42 спецмашины, к утреннему часу пик спецтехника освободили дороги города, чтобы пропустить трафик общественного и личного транспорта.

По данным местных властей, сейчас очистка города ведётся 105 единицами техники, в том числе 30 тракторными щётками, 25 ДМК, из которых 23 единицы оснащены пескоразбрасывателями, семью автогрейдерами и другими спецмашинами.

«Они сгребают смесь снега и реагентов и вывозят её на отвалы. К вечеру эта работа будет завершена, при продолжении снегопада цикл уборки будет повторён», — уточнили в мэрии.

В Кемерове работают горячие линии, на которые можно сообщить о скользких участках: 67-00-00 (МБУ «Кемеровские автодороги»); 31-23-32 (МБУ «Жилкомцетр»).

По информации МБУ «Кемеровские автодороги», с начала сезона кемеровские дорожники вывезли 187 кубометров снега, из них 178 кубометров только за неделю. Кроме этого, дорожники очистили 44 тысячи п.м. прилотковой части, убрали 176 кубометров листвы.