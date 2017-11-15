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Оперативность и качество очистки дорог проверяют в Кузбассе

Опубликовано , 58 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © http://жкх42.рф

Инспекторы областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения (СОКРСЖ) приступили к проверкам оперативности и качества очистки дорог в территориях.

Специалисты проверяют, прежде всего, трассы с высоким трафиком, особенно там, где зафиксированы пробки.

В Кемерове сегодня затруднено движение на проспекте Октябрьском от Пионерского бульвара до улицы Соборной, на Красноармейской от Кирова до проспекта Кузнецкого, а также Кузнецком в обе стороны от Красноармейской, в обе стороны от проспекта Советского, в обе стороны от Сибиряков-гвардейцев.

Пробки — на улице Нахимова до проспекта Шахтёров и улицы Логовое шоссе в сторону Кузнецкого моста.

Проверки помогают перераспределить и при необходимости усилить число занятых в работах людей и единиц техники на наиболее трудных участках.

Очистка проезжей части ведётся особенно интенсивно в ночное время, но работы не прекращаются круглые сутки. Исключение составляют лишь часы пик.

Как сообщает ИДЦ ЖКХ Кузбасса, входящий в СОКРСЖ, сегодня на очистке трасс заняты 2,5 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники, как и в предыдущие сутки.

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http://жкх42.рф

Инспекторы областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения (СОКРСЖ) приступили к проверкам оперативности и качества очистки дорог в территориях.

 

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