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Режим работы двух светофоров изменят в Кемерове в эту пятницу

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

В областном центре в пятницу изменится режим работы двух светофорных объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты муниципального учреждения «Центр организации дорожного движения» 17 ноября изменят работу двух светофорных объектов, настроив фазу «промтакт».

При этой фазе запрещается движение для автомобилей и пешеходов, чтобы оставшиеся на перекрёстке успели завершить манёвр.

Изменения коснутся объектов на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменская (до 4 секунд будет увеличен промтакт) и у дома №75 на проспекте Ленина на остановке «Фабричная» (инженеры настроят промтакт в 2 секунды).

«В областном центре постоянно ведётся работа по улучшения организации дорожного движения и ликвидации мест концентрации ДТП. Так в этом году при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» удалось сократить их количество с 28 до 18», — уточнили в городской администрации.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/93491.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_11/20171115_03.JPG

В областном центре в пятницу изменится режим работы двух светофорных объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

 

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