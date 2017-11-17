Две территории Кузбасса получили дополнительные машины для снегоуборки

Кемеровский район и Ленинск-Кузнецкий получили дополнительно по дорожному автомобилю для снегоуборочных работ.

Замгубернатора Дмитрий Кудряшов вручил ключи от спецтехники водителям ООО «ЛенинскСтрой-НК» и МУП «ЖКУ Кемеровского муниципального района», сообщили «МедиаКузбассу» в региональном департаменте ЖКХ.

«Обе машины находились на балансе областного аварийно-восстановительного отряда и предназначались для оказания помощи всем 34 муниципалитетам при нештатных ситуациях на объектах ЖКХ. На баланс территориям они переданы для повышения эффективности круглогодичного содержания улично-дорожной сети, прежде всего, во время снегопадов», — пояснили в ведомстве.

Эти надёжные дорожно-комбинированные машины на базе КамАЗа будут использоваться круглый год.

Зимой они послужат для скоростной и патрульной очистки дорожного полотна от свежевыпавшего или спрессованного снега, удаления наледи и посыпки противогололёдными материалами. Летом — для мойки, поливки, очистки улиц от грязи и пыли, полива кустарников, деревьев и газонов.

Вручая технику, заместитель губернатора отметил, что Кузбасс успешно справился с прошедшими на этой неделе снегопадами и готов к морозной и снежной зиме. До конца года парк областного отряда пополнится шестью единицами техники: экскаватором-погрузчиком, трактором, аварийной машиной для перевозки людей и оборудования, тремя КамАЗами (тягачом, самосвалом и машиной с краном-манипулятором).

Как сообщает информационно-диспетчерский центр ЖКХ Кузбасса, сегодня на очистке трасс в городах и районах заняты 2,3 тыс. человек и 1,1 тыс. единиц техники.

Два областных аварийно-восстановительных отряда ЖКХ вместе с ИДЦ входят в областную службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения. Один отряд базируется в Кемерове, другой — в Гурьевском районе.