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Почти 13 тыс. кубометров снега вывезли с улиц и дворов Кузбасса за сутки

Опубликовано , 67 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

Всего с начала зимнего сезона на полигоны отправлено 54 тыс. кубометров снега, в том числе 13 тыс. «кубов» за последние сутки. Сегодня на очистке трасс заняты 2,5 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники.

В том числе, как сообщает информационно-диспетчерский ЖКХ Кузбасса, это 140 машин, находящихся в подчинении дирекции автодорог Кузбасса.

В первую очередь, работы ведутся на дорогах с регулярным автобусным сообщением.

Очистка трасс регионального или межмуниципального значения, их обработка противогололёдными материалами фиксируются навигационными приборами, установленными на снегоуборочной технике.

Для отслеживания погодных условий и состояния покрытия работают 103 дорожных видеокамеры, 20 метеостанции, четыре поста определения зимней скользкости, 17 информационно-электронных табло, 20 полноцветных электронных дорожных знаков. Данные передаются в центр управления дирекции. Любой желающий может получить информацию на сайте дирекции www.куздор.рф.

Продолжаются активные работы и в населённых пунктах. Дорожники просят автовладельцев не нарушать правила дорожного движения, соблюдать требования знаков «Стоянка запрещена» и табличек «Время действия» на участках улично-дорожной сети.

Припаркованные машины мешают работе снегоуборочной техники и будут перемещать на спецстоянку.

Напомним, также тема обеспечения зимой безопасности дорожного движения стала основной на недавнем совещании в областном управлении ГИБДД. По итогам совещания выставлены дополнительные экипажи ДПС в местах концентрации дорожных происшествий и на аварийных участках. Это помогает более оперативно реагировать на нештатные ситуации. Водителям раздают памятки с номерами экстренных служб.

Продолжает работать «горячая линия», куда каждый автовладелец может пожаловаться на гололёд или заносы на трассе.

Сообщить о заснеженных и скользких участках областных трасс можно в центр управления Дирекции автодорог Кузбасса по телефону (8-384-2) 36-81-83. В областном центре действует телефон 67-00-00 (МБУ «Кемдор», по муниципальным дорогам).

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/93609.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_11/20171121_01.JPG

Всего с начала зимнего сезона на полигоны отправлено 54 тыс. кубометров снега, в том числе 13 тыс. «кубов» за последние сутки. Сегодня на очистке трасс заняты 2,5 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники.

 

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