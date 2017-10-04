Граффити-райтеры из Германии проведут урок в новокузнецком детском доме

Сегодня со специальным визитом в Новокузнецк прибудут художники из Германии, чтобы поучаствовать в новом социальном проекте — школа граффити для воспитанников детского дома «Ровесник».

Оба художника — Sebastian Kreplin aka PEKOR и Jonas Herdegen aka SON — приезжают в город не первый раз.

PEKOR был участником международного фестиваля граффити «Неделя уличного искусства» в 2016 году, а SON — в 2017 году, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на творческое объединение молодёжи «Арт-полигон».

Сейчас командой фестиваля при грантовой поддержке Центра социальных программ РУСАЛа реализуется новый социальный проект, в рамках которого в 16:00 художники из Германии проведут мастер-класс по граффити с ребятами в детском доме.

Приглашённые художники совместно с граффити-райтерами Кузбасса хотели бы подарить городу ещё один яркий трамвай, расписанный в стиле граффити.

«У себя на родине Sebastian Kreplin и Jonas Herdegen, помимо занятия граффити, участвуют в различных социальных проектах, часто работают с детьми и проводят мастер-классы по рисованию», — уточнили в горадминистрации.

По данным местных властей, в Сибирь они приехали в рамках программы культурного обмена России и Германии и с группой других художников посетят такие города как Новосибирск и Томск.

«Узнав, что в Новокузнецке стартовал такой интересный проект, PEKOR и SON с удовольствием согласились поддержать это важное начинание и нашли время в своем плотном графике для визита в Новокузнецк», — отметили в мэрии.