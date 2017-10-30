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Полина Угрюмова из КузГТУ поборется за звание «Краса студенчества России-2017»

Опубликовано , 90 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © pp.userapi.com

Всероссийский конкурс пройдёт с 1 по 6 ноября во Владивостоке в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».

Девушки со всей страны будут соревноваться за титул самой талантливой и грациозной.

Полина Угрюмова из КузГТУ, которая представит Кузбасс на конкурсе, родилась в Берёзовском, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сейчас она студентка II курса института информационных технологий машиностроения и автотранспорта, обучается по специальности «управление качеством». Лауреат всероссийских вокальных конкурсов. В прошлом году стала Мисс Политех.

«Я родом из шахтёрского городка. Творчество – неотъемлемая часть меня. Выходя на сцену, будь это танец или песня, для меня главное поделиться переживаниями, эмоциями, энергией со зрителем. Считаю, в жизни нет ни минуты для грусти и печали», — говорит о себе Полина.

В очный этап конкурса пригласили 44 представительниц из 26 регионов страны. Всего подано около 70 заявок на участие.

Всем участницам необходимо было успешно пройти заочный этап, который включал в себя конкурс портфолио «Мои достижения – мой залог успеха», а также тестирование на знание истории России.

Основные отборочные этапы пройдут 1 и 2 ноября. Программа состязаний включит конкурс творческих номеров, написание эссе, самопрезентацию участниц и индивидуальное собеседование, деловую игру, а также защиту социально значимого проекта.

По результатам отборочных туров определят 12 финалисток, которые примут участие в красочном заключительном шоу, которое состоится 6 ноября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

В ходе финала девушкам предстоит пройти ещё ряд испытаний.

Учредители конкурса «Краса студенчества России» — Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по делам молодёжи, общероссийская общественная организация «Российский союз молодёжи», администрация Приморского края.

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Всероссийский конкурс пройдёт с 1 по 6 ноября во Владивостоке в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».

 

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