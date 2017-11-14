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Школьникам со всего Кузбасса покажут достопримечательности Кемерова

Опубликовано , 27 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © rusrep.ru

Сегодня, 14 ноября, стартует областной проект «Сердце Кузбасса – Кемерово» для знакомства школьников области со столицей региона.

Мероприятия программы продлятся до 29 декабря, сообщает пресс-служба областной администрации.

К участию в проекте пригласили отличников, победителей олимпиад и конкурсов, активистов детских общественных организаций и творческих коллективов.

«Планируется, что за это время областную столицу посетят десять групп школьников из городов Тайга, Анжеро-Судженск, Полысаево и районов: Кемеровского, Беловского, Промышленновского, Яйского, Тяжинского, Тисульского, Ижморского. С 14 ноября в Кемерове будет гостить делегация детей из Кемеровского района», — сказали в пресс-службе.

Программа пребывания детей в столице Кузбасса рассчитана на три дня.

За это время дети посетят музей-заповедник «Красная горка», музей физической культуры и спорта Кузбасса, областной краеведческий музей, музей истории телевидения Кузбасса, экспозицию «Человек и космос» в аэропорту «Алексей Леонов», киноцентр и другие культурно-исторические объекты города Кемерово, а также музей-заповедник «Томская писаница».

Организаторы проекта — департамент образования и науки Кемеровской области, ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий».

В 15:00 экскурсию по площади Советов проведёт начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.

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Сегодня, 14 ноября, стартует областной проект «Сердце Кузбасса – Кемерово» для знакомства школьников области со столицей региона.

 

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