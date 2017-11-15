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Кузбассовцы вышли в финал VIII всероссийского конкурса социальной рекламы

Опубликовано , 55 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © admin.mirmolodezhi.ru

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» — крупнейший молодёжный проект в области социальной рекламы.

Всего на конкурс в этом году поступило 8 077 работ, из которых 5 850 плакатов, 2 227 видеороликов.

Конкурс предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить своё отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в числе организаторов – межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи», Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Генеральная прокуратура РФ.

Главными темами 2017 года стали: «Прокуратура против коррупции», «Экология», «Свободная тема».

В финал вышли 68 работ, в том числе и работы кузбассовцев: социальный плакат «Будь другом» Татьяны Зеленской и социальный плакат «Держи удар» Галины Фаминцевой.

Регионами-лидерами по количеству работ стали Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область, Санкт-Петербург, Москва, Ставропольский край, Хабаровский край, Кемеровская область.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/culture/93451.html

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Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» — крупнейший молодёжный проект в области социальной рекламы.

 

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