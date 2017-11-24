Жители Кузбасса смогут проверить географические знания

Во всех регионах России и за рубежом 26 ноября в 12:00 по местному времени состоится географический диктант.

Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом третий раз.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, основная цель диктанта – оценка уровня географической грамотности населения.

Жители Кемеровской области, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания, смогут пройти географическое тестирование очно в Кемерове.

Площадкой диктанта выступает Кемеровский государственный университет, опорный вуз Кузбасса.

Сбор участников с 11:00 в главном корпусе КемГУ (ул. Красная, 6, остановка «Университет», «Филармония», диктант начнётся в 12:00 в 1, 2, 4 блочных). Для входа в КемГУ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Предварительная регистрация не обязательна, но при желании можно подать заявку по электронному адресу geokem@yandex.ru.

Также кузбассовцы смогут написать диктант онлайн на сайте проекта.

Тестовые вопросы будут включать 30 пунктов, разделённых на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умения работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Один из главных принципов диктанта – анонимность.

На бланках заданий и ответов не нужно указывать своё имя. Участников попросят написать только возраст, род занятий, отношение к географии (например, студент или преподаватель профильного вуза) и некоторые другие сведения.

В 2015 году в акции приняли участие 71 929 человек, из них 44 365 человек написали диктант очно на 210 площадках и 27 564 человека проверили свои знания в режиме онлайн.

В 2016 году общее количество участников акции увеличилось по сравнению с 2015 годом в 2,6 раза и составило 187 187 человек. Из них 92 240 человек написали диктант очно на 1 464 площадках и 94 947 проверили свои знания через сайт.