Жители Кузбасса смогут проверить географические знания

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Во всех регионах России и за рубежом 26 ноября в 12:00 по местному времени состоится географический диктант.
Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом третий раз.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, основная цель диктанта – оценка уровня географической грамотности населения.
Жители Кемеровской области, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания, смогут пройти географическое тестирование очно в Кемерове.
Площадкой диктанта выступает Кемеровский государственный университет, опорный вуз Кузбасса.
Сбор участников с 11:00 в главном корпусе КемГУ (ул. Красная, 6, остановка «Университет», «Филармония», диктант начнётся в 12:00 в 1, 2, 4 блочных). Для входа в КемГУ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Предварительная регистрация не обязательна, но при желании можно подать заявку по электронному адресу geokem@yandex.ru.
Также кузбассовцы смогут написать диктант онлайн на сайте проекта.
Тестовые вопросы будут включать 30 пунктов, разделённых на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умения работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.
Один из главных принципов диктанта – анонимность.
На бланках заданий и ответов не нужно указывать своё имя. Участников попросят написать только возраст, род занятий, отношение к географии (например, студент или преподаватель профильного вуза) и некоторые другие сведения.
В 2015 году в акции приняли участие 71 929 человек, из них 44 365 человек написали диктант очно на 210 площадках и 27 564 человека проверили свои знания в режиме онлайн.
В 2016 году общее количество участников акции увеличилось по сравнению с 2015 годом в 2,6 раза и составило 187 187 человек. Из них 92 240 человек написали диктант очно на 1 464 площадках и 94 947 проверили свои знания через сайт.
Во всех регионах России и за рубежом 26 ноября в 12:00 по местному времени состоится географический диктант.