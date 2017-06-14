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В Кемерове стартовала профилактическая акция «Юный пешеход»

Опубликовано , 693 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © ГИБДД

С начала года в городе Кемерово произошло 24 ДТП с участием детей, в половине случаев различные травмы на дороге получили юные пешеходы.

По данным городской ГИБДД, в шести ДТП дети и подростки попали под колёса автомобилей из-за собственной неосторожности: переходили дорогу вне «зебры» или на запрещающий сигнал светофора.

Ещё в шести случаях наезды на юных пешеходов произошли по причине нарушения Правил дорожного движения водителями, в том числе правил проезда пешеходного перехода.

«В ходе акции «Юный пешеход» инспекторы ГИБДД совместно с работниками управления образования напоминают юным кемеровчанам, как правильно и безопасно вести себя в условиях дорожно-транспортной среды», — сообщили в Госавтоинспекции.

Для ребят, посещающих лагеря дневного пребывания, проходят обучающие занятия по ПДД, различные конкурсы и викторины.

Также в рамках акции проходят специализированные рейды: инспекторы ГИБДД совместно с коллегами из инспекции по делам несовершеннолетних разъясняют юным нарушителям, к каким последствиям может привести беспечное поведение на дороге.

«Необходимая информация по фактам нарушений ПДД несовершеннолетними направляется в образовательные учреждения и родителям», — добавили в ведомстве.

Особое внимание уделено и соблюдению водителями Правил движения, в том числе проезда пешеходного перехода. Напоминая водителям о внимательном отношении к детям-пешеходам, юные инспекторы движения вручают им листовки и красочные детские рисунки на тему безопасности на дороге.

Завтра на территории города состоится единый День безопасности юных пешеходов.

«Инспекторы ГИБДД проведут разъяснительную работу, в том числе с использованием громкоговорящей связи патрульных автомобилей, в местах массового пребывания граждан. Они напомнят взрослым и детям правила перехода через дорогу, необходимости предпринимать дополнительные меры безопасности», — пояснили в Госавтоинспекции.

Профилактическая акция «Юный пешеход» продлится до 16 июня.

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ГИБДД

С начала года в городе Кемерово произошло 24 ДТП с участием детей, в половине случаев различные травмы на дороге получили юные пешеходы.

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