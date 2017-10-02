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За неделю на дорогах Кемерова поймали 45 нетрезвых водителей

Опубликовано , 71 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © spokoino.ru

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции за прошлую неделю поймали на дорогах города 45 нетрезвых водителей. Проверки проходили в штатном режиме без специальных рейдовых мероприятий.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

Семь правонарушителей из общего числа задержанных уже привлекались за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Теперь им грозит уголовная ответственность по статье 264. 1 УК РФ.

Наказание за повторное пьяное вождение — лишение водительских прав до трёх лет, тюремное заключение на срок до двух лет, штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

«Либо в размере зарплаты или другого дохода нарушителя за период от одного до двух лет с лишением права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью до трёх лет; либо обязательные работы на срок до 480 часов», — уточнили в ведомстве.

ГИБДД просит горожан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Звоните по телефону 52-29-65, с мобильного телефона „112“ или „02“. По каждому обращению будут приняты незамедлительные меры», — добавили в ГИБДД.

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http://spokoino.ru/i/upload/images/%D0%A3%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5.jpeg

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции за прошлую неделю поймали на дорогах города 45 нетрезвых водителей. Проверки проходили в штатном режиме без специальных рейдовых мероприятий.

 

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