За неделю на дорогах Кемерова поймали 45 нетрезвых водителей

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции за прошлую неделю поймали на дорогах города 45 нетрезвых водителей. Проверки проходили в штатном режиме без специальных рейдовых мероприятий.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

Семь правонарушителей из общего числа задержанных уже привлекались за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Теперь им грозит уголовная ответственность по статье 264. 1 УК РФ.

Наказание за повторное пьяное вождение — лишение водительских прав до трёх лет, тюремное заключение на срок до двух лет, штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

«Либо в размере зарплаты или другого дохода нарушителя за период от одного до двух лет с лишением права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью до трёх лет; либо обязательные работы на срок до 480 часов», — уточнили в ведомстве.

ГИБДД просит горожан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Звоните по телефону 52-29-65, с мобильного телефона „112“ или „02“. По каждому обращению будут приняты незамедлительные меры», — добавили в ГИБДД.