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Анжеро-судженец ради онлайн-игр «обложил налогами» соседа-пенсионера

Опубликовано , 74 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © mayaksbor.ru

Анжеро-Судженский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, который под видом налогов регулярно брал деньги с престарелого соседа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, мужчине инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«На протяжении шести месяцев обвиняемый похищал денежные средства у своего соседа, 72-летнего пенсионера. Злоумышленник знал, что пожилой мужчина проживает один», — уточнили в ведомстве.

Он пришёл в квартиру к пожилому соседу, представился налоговым инспектором и потребовал оплатить наличными налоги на землю и «за пользование дорогами».

«Не представив никаких документов, аферист потребовал 4 тыс. рублей, сказав своей жертве, будто все платят эти налоги ежемесячно. Получив денежные средства, мошенник скрылся. После этого ежемесячно в день выдачи пенсии он навещал пожилого мужчину, похищая у него обманным путём различные суммы денег», — сообщили в ГУ МВД.

Общий ущерб составил 29 тыс. рублей, которые аферист потратил на платные онлайн-игры.

«Сборщика налогов» задержал участковый уполномоченный полиции. Полицейский узнал о визитах афериста к пожилому мужчине от родственницы потерпевшего. Задержанный стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Изучив собранные следствием материалы, суд признал горожанина виновным и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ, а также взыскал в полном объёме сумму причинённого материального ущерба.

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Анжеро-Судженский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, который под видом налогов регулярно брал деньги с престарелого соседа.

 

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