Кузбасские огнеборцы спасли 14 человек на двух пожарах в многоэтажках

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Кемеровские и беловские огнеборцы спасли людей на пожарах, которые произошли накануне в многоквартирных жилых домах.
Как сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области, в Кемерове пожар произошёл в хозяйственном помещении на первом этаже пятиэтажного панельного дома на улице Пролетарская. Заметив дым, очевидцы сообщили о случившемся в оперативную службу МЧС.
На момент прибытия первого подразделения из помещения, где был обнаружен очаг возгорания, шёл дым, распространявшийся на верхние этажи.
«Огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. По лестничным маршам в составе звена газодымозащитной службы с верхних этажей было спасено семь человек. В скорой медицинской помощи и госпитализации никто не нуждался», — уточнили в ведомстве.
Одновременно с действиями по спасению огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.
По предварительным данным специалистов, работающих на месте пожара, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.
В Белове пожар произошёл в одном из многоквартирных домов, расположенном в третьем микрорайоне. Звонок о возгорании в оперативную службу поступил от жителей дома. Они сообщили, что на лестничной площадке второго этажа в одном из подъездов наблюдается задымление.
Сотрудники МЧС, прибыв на место, провели разведку, в ходе которой, по лестничным маршам с верхних этажей дома эвакуировали семь жильцов, двое из которых — дети.
Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации.
Кемеровские и беловские огнеборцы спасли людей на пожарах, которые произошли накануне в многоквартирных жилых домах.