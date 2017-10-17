Добровольцы дважды помогли ликвидировать пожары в кузбасских деревнях

За одни сутки добровольцы Крапивинского и Юргинского районов принимали участие в тушении пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

В Юргинском районе в деревне Проскоково накануне ночью пожар произошёл в частном жилом доме.

Деревенской добровольной пожарной команде удалось первыми приехать к месту возгорания, к тому моменту уже горела баня и крыша дома.

«Дополнительно привлекли добровольные команды деревень Безменово и посёлка Заозерный. Добровольцы сдерживали огонь до приезда профессиональных пожарных и не дали ему распространиться на большую площадь», — рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место расчёты огнеборцев ликвидировали горение.

Той же ночью добровольная пожарная команда деревни Ключи Крапивинского района участвовали в тушении пожара частного гаража.

О случившемся по телефону в оперативную службу МЧС сообщила хозяйка гаража. Сотрудники пожарной части немедленно выехали на вызов. Вместе с тем сигнал о возгорании был передан добровольным пожарным.

Добровольцам так же удалось сдержать огонь до приезда специалистов МЧС.

Пожар был оперативно ликвидирован, отметили в главе спасателей.

«Уже несколько лет на территории области создаются, развиваются и успешно действуют добровольные пожарные команды и дружины. В Кузбассе сегодня численность добровольных пожарных составляет более 22 тысяч человек», — уточнили в ГУ МЧС.