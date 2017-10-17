Газеты и интернет
Радио
1°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Добровольцы дважды помогли ликвидировать пожары в кузбасских деревнях

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © 7info.ru

За одни сутки добровольцы Крапивинского и Юргинского районов принимали участие в тушении пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

В Юргинском районе в деревне Проскоково накануне ночью пожар произошёл в частном жилом доме.

Деревенской добровольной пожарной команде удалось первыми приехать к месту возгорания, к тому моменту уже горела баня и крыша дома.

«Дополнительно привлекли добровольные команды деревень Безменово и посёлка Заозерный. Добровольцы сдерживали огонь до приезда профессиональных пожарных и не дали ему распространиться на большую площадь», — рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место расчёты огнеборцев ликвидировали горение.

Той же ночью добровольная пожарная команда деревни Ключи Крапивинского района участвовали в тушении пожара частного гаража.

О случившемся по телефону в оперативную службу МЧС сообщила хозяйка гаража. Сотрудники пожарной части немедленно выехали на вызов. Вместе с тем сигнал о возгорании был передан добровольным пожарным.

Добровольцам так же удалось сдержать огонь до приезда специалистов МЧС.

Пожар был оперативно ликвидирован, отметили в главе спасателей.

«Уже несколько лет на территории области создаются, развиваются и успешно действуют добровольные пожарные команды и дружины. В Кузбассе сегодня численность добровольных пожарных составляет более 22 тысяч человек», — уточнили в ГУ МЧС.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/incidents/92691.html

http://7info.ru/userfiles/app_modules_news_models_news/pojarnyie-dobrovoltsyi_9.jpg

За одни сутки добровольцы Крапивинского и Юргинского районов принимали участие в тушении пожаров.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе пожарные спасли из загоревшейся квартиры мужчину

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчанин угнал автомобиль у приехавшей в город жительницы Томска

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Сотрудникам кузбасского Следкома представили нового руководителя

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В мэрии Кемерова назвали дату открытия бульвара Строителей

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Водителя автобуса в Кемерове оштрафовали за езду по трамвайным путям

VSЁ42
VSЁ42

Культурно-досуговый центр в Топках закрыт из-за радиации

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить