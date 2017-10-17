Добровольцы дважды помогли ликвидировать пожары в кузбасских деревнях

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За одни сутки добровольцы Крапивинского и Юргинского районов принимали участие в тушении пожаров.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
В Юргинском районе в деревне Проскоково накануне ночью пожар произошёл в частном жилом доме.
Деревенской добровольной пожарной команде удалось первыми приехать к месту возгорания, к тому моменту уже горела баня и крыша дома.
«Дополнительно привлекли добровольные команды деревень Безменово и посёлка Заозерный. Добровольцы сдерживали огонь до приезда профессиональных пожарных и не дали ему распространиться на большую площадь», — рассказали в ведомстве.
Прибывшие на место расчёты огнеборцев ликвидировали горение.
Той же ночью добровольная пожарная команда деревни Ключи Крапивинского района участвовали в тушении пожара частного гаража.
О случившемся по телефону в оперативную службу МЧС сообщила хозяйка гаража. Сотрудники пожарной части немедленно выехали на вызов. Вместе с тем сигнал о возгорании был передан добровольным пожарным.
Добровольцам так же удалось сдержать огонь до приезда специалистов МЧС.
Пожар был оперативно ликвидирован, отметили в главе спасателей.
«Уже несколько лет на территории области создаются, развиваются и успешно действуют добровольные пожарные команды и дружины. В Кузбассе сегодня численность добровольных пожарных составляет более 22 тысяч человек», — уточнили в ГУ МЧС.
За одни сутки добровольцы Крапивинского и Юргинского районов принимали участие в тушении пожаров.