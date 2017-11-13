Двухлетний мальчик в Кемерове закрыл бабушку на балконе

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Маленький шкодник закрыл свою бабушку на балконе квартиры на четвёртом этаже, спасти пенсионерку от переохлаждения пришли кемеровские спасатели.
Об инциденте сообщает пресс-служба Кемеровской службы спасения.
Женщина решила выйти на балкон всего на пару минут, в это время к двери подбежал двухлетний внук и закрыл её.
Пенсионерка оказалась закрытой на балконе в лёгкой одежде. Соседи вызвали спасателей.
«Недалеко от дома, где произошёл инцидент, другой экипаж спасателей производил опиловку ветхих деревьев. Было принято решение отправить автовышку, чтобы спасатели могли проникнуть в квартиру, расположенную на четвёртом этаже, через балкон», — рассказали в ведомстве.
За несколько минут спасатели освободили пенсионерку из «холодного плена».
Всего за прошедшую неделю специалисты МБУ «Кемеровская служба спасения» спасли четырёх человек.
Маленький шкодник закрыл свою бабушку на балконе квартиры на четвёртом этаже, спасти пенсионерку от переохлаждения пришли кемеровские спасатели.