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Двухлетний мальчик в Кемерове закрыл бабушку на балконе

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemrescue.ru

Маленький шкодник закрыл свою бабушку на балконе квартиры на четвёртом этаже, спасти пенсионерку от переохлаждения пришли кемеровские спасатели.

Об инциденте сообщает пресс-служба Кемеровской службы спасения.

Женщина решила выйти на балкон всего на пару минут, в это время к двери подбежал двухлетний внук и закрыл её.

Пенсионерка оказалась закрытой на балконе в лёгкой одежде. Соседи вызвали спасателей.

«Недалеко от дома, где произошёл инцидент, другой экипаж спасателей производил опиловку ветхих деревьев. Было принято решение отправить автовышку, чтобы спасатели могли проникнуть в квартиру, расположенную на четвёртом этаже, через балкон», — рассказали в ведомстве.

За несколько минут спасатели освободили пенсионерку из «холодного плена».

Всего за прошедшую неделю специалисты МБУ «Кемеровская служба спасения» спасли четырёх человек.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/incidents/93395.html

http://www.kemrescue.ru/images/stories/smi/1.jpg

Маленький шкодник закрыл свою бабушку на балконе квартиры на четвёртом этаже, спасти пенсионерку от переохлаждения пришли кемеровские спасатели.

 

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