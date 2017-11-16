Кемеровский суд запретил два интернет-сайта, где продавались больничные

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Центральный районный суд Кемерова рассмотрел заявление прокурора о признании запрещённой информации, размещённой на двух интернет-сайтах, выявленных в ходе мониторинга.
На данных интернет-ресурсах велась продажа больничных листов.
Выдавать такие документы, согласно действующему законодательству, могут только лица, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, включая работы по экспертизе нетрудоспособности.
Продажа таких документов запрещена и преследуется по закону.
Суд удовлетворил требования прокурора и признал распространяемую на интернет-сайтах информацию запрещённой.
Данные ресурсы в ближайшее время должны прекратить свое существование, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».
Центральный районный суд Кемерова рассмотрел заявление прокурора о признании запрещённой информации, размещённой на двух интернет-сайтах, выявленных в ходе мониторинга.