Кемеровский суд запретил два интернет-сайта, где продавались больничные

Центральный районный суд Кемерова рассмотрел заявление прокурора о признании запрещённой информации, размещённой на двух интернет-сайтах, выявленных в ходе мониторинга.

На данных интернет-ресурсах велась продажа больничных листов.

Выдавать такие документы, согласно действующему законодательству, могут только лица, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, включая работы по экспертизе нетрудоспособности.

Продажа таких документов запрещена и преследуется по закону.

Суд удовлетворил требования прокурора и признал распространяемую на интернет-сайтах информацию запрещённой.

Данные ресурсы в ближайшее время должны прекратить свое существование, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».