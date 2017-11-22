Приставы закрыли небезопасный медицинский склад в Тяжине

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В Тяжине судебные приставы приостановили деятельность медицинского склада из-за нарушений техники пожарной безопасности.
На исправление ситуации у учреждения есть два месяца.
Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство в отношении руководителя склада медикаментов на основании решения местного суда.
«Дело в том, что накануне сотрудники ГУ МЧС по Кемеровской области в ходе проверки обнаружили нарушения техники безопасности, а именно: на территории склада не предусмотрена система оповещения, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и т.д.», — говорится в сообщении.
Согласно решению суда, помещение, где хранятся медикаменты, главный корпус и проходную судебные приставы ОСП по Тяжинскому району опечатали на два месяца до устранения нарушений.
В Тяжине судебные приставы приостановили деятельность медицинского склада из-за нарушений техники пожарной безопасности.