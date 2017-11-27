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Кемеровчанка нашла в доме родителей «дамский» пистолет 1906 года выпуска

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Автор текста Сергей Ершов

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Фото © ГУ МВД по Кузбассу

Жительница Кемерова сдала в полицию пистолет, который более века назад женщины использовали для самообороны.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в опорный пункт полиции к участковому уполномоченному отдела «Ленинский» обратилась 53-летняя местная жительница.

Женщина накануне продала родительский дом и, разбирая вещи родственников, нашла револьвер и четыре патрона к нему.

«В рамках проводимой в регионе операции «Оружие» кемеровчанка сдала участковому уполномоченному пистолет и боеприпасы. В настоящее время они направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по городу Кемерово. Предварительно установлено, что женщина нашла пистолет марки «Браунинг» 1906 года выпуска», — рассказали в ведомстве.

Ранее такое оружие, обладающее небольшими размерами и маленькой убойной силой, часто держали при себе женщины с целью самообороны, отчего оно стало называться «дамским».

По данному факту проводится проверка, по окончании которой может быть принято решение о выплате кемеровчанке денежного вознаграждения.

Кузбасские полицейские напоминают, что граждане, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие».

«Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!», — подчеркнули в ГУ МВД.

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ГУ МВД по Кузбассу

Жительница Кемерова сдала в полицию пистолет, который более века назад женщины использовали для самообороны.

 

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