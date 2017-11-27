Автобус с мигрантами-нарушителями задержали под Юргой

Сотрудники полиции задержали на территории Юргинского района автобус с мигрантами-нарушителями, в числе которых оказались и оба водителя.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, сотрудники Юргинской ГИБДД при работе по надзору за дорожным движением на 44-м километре автодороги «Юрга — Томск» остановили частный пассажирский автобус, следовавший из Томска в Узбекистан.

«Сотрудники полиции установили, что в транспортном средстве находились 53 иностранных гражданина. В ходе проверки документов стражи порядка выявили, что пять из них, в том числе оба водителя автобуса, являются нарушителями миграционного законодательства», — сказали в ведомстве.

Экипаж ГИБДД вызвал на место сотрудников подразделения по вопросам миграции, которые составили в отношении каждого из нарушителей административные протоколы по статье КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ».

Каждому нарушителю грозит административный штраф до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.