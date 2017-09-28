Кинолог Кузбасской транспортной полиции отличилась на чемпионате МВД России

Сотрудница Кузбасской транспортной полиции стала лучшей в дисциплине «Защитная служба» на чемпионате МВД России по многоборью кинологов, который прошёл в Новоуральске Свердловской области.

Как сообщила «МедиаКузбассу» представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина, 79 полицейских команд соревновались в мастерстве работы по различным профилям, а также обменивались опытом.

В состязаниях приняли участие более 400 сотрудников органов внутренних дел и 227 служебно-розыскных собак различных пород.

В ходе упорной борьбы были определены сильнейшие команды и лучшие по профессии в этой легендарной службе.

Сборная транспортной полиции Сибири в своей подгруппе (52 команды) заняла седьмое место, а также стала третьей среди девяти управлений транспортной полиции России.

Инспектор-кинолог Кузбасского ЛУ старший лейтенант полиции Ирина Шумских вошла в десятку лучших кинологов МВД России. Вместе с напарником – бельгийской овчаркой Эльдаром Аллином они стали шестыми в личном зачёте.

Однако наиболее ценным и показательным достижением Ирины и Эльдара явилось первенство в дисциплине «Защитная служба». Эта дисциплина стала обязательной в 2017 году для служебно-розыскных, специализирующихся по поиску наркотиков. Ежегодно Ирина с Эльдаром «раскрывают» порядка тридцати наркопреступлений и теперь могут успешно применять новые навыки. Защитная служба включает в себя задержание, охрану и конвоирование преступника.

На соревнованиях Эльдар под руководством Ирины продемонстрировал исключительное мастерство. Он безошибочно нашёл «преступника» — фигуранта за укрытием, удерживал его облаиванием до прихода наставника и дважды задержал при побеге.

Эльдар показал великолепную выучку при лобовой атаке, ситуации, когда фигурант бежит на собаку, размахивая палкой, и бросает в неё какой-либо предмет. Не все четвероногие полицейские справились с этой задаче, некоторые ретировались с площадки. Однако Эльдар жёстко атаковал фигуранта и удерживал хват до специальной команды кинолога.

Судьи высоко оценили мастерство напарников и присудили Ирине и Эльдару 97 из 100 возможных баллов.