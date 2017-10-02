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В кузбасских школах развивают инновационные «Службы примирения»

Опубликовано , 41 просмотр
Автор текста Карина Миллер, Сибдепо

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Фото © c.sibdepo.ru

В школах Кемерова планируют подготовить волонтёров, которые будут разрешать конфликты.

Причём «Служба примирения» будет помогать не только ученикам. Споры будут решать среди педагогов и даже родителей. Об этом Сибдепо рассказала педагог-психолог Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» Марина Скударнова.

«Самыми частыми проблемами мы считаем конфликт между одним учеником и остальным классом, взаимоотношение учителей и детей, а также недопонимание между педагогами и родителями учеников», — пояснила собеседница издания.

Марина Скударнова отметила, что на данный момент все конфликты, которые возникали в учебных заведениях, волонтёры «Служб примирения» решили успешно.

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В школах Кемерова планируют подготовить волонтёров, которые будут разрешать конфликты.

 

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