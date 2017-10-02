В Новокузнецке стартовал конкурс «Мисс Кузбасс 2017»

Из ста двадцати претенденток на участие выбраны лишь семнадцать девушек

В Новокузнецке в субботу, 30 сентября, прошел кастинг конкурса «Мисс Кузбасс 2017». Семнадцать девушек из разных городов Кузбасса уже с понедельника вступят в борьбу за право называться первой красавицей региона, а в дальнейшем представить Кузбасс на конкурсе «Мисс Россия».

"В этом году среди участниц конкурса представительницы Новокузнецка и Кемерова, Осинников и Мысков, Прокопьевска и Междуреченска. Более 90 потенциальных участниц прислали свои анкеты и фотографии на почту, в Instagram и «ВКонтакте», еще более двадцати девушек пришли непосредственно на кастинг, — рассказала Анастасия Полищук, организатор конкурса «Мисс Кузбасс». – Все участницы по-своему прекрасны, поэтому нелегко было сделать выбор.

Тем не менее, 17 девушек были выбраны для участия в конкурсе, но лишь 16 из них мы увидим в финальном шоу. Сами же претендентки на корону признаются, что пришли на конкурс не только за заветной ленточкой и возможностью представлять регион на конкурсе «Мисс Россия», но и затем, чтобы испытать новые эмоции, найти новых подруг и в честной борьбе доказать что именно они достойны высшей награды.

"У меня уже есть небольшой опыт участия в подобных конкурсах, — признается прокопчанка Кристина Вавиленкова. – В этом году я стала второй вице-мисс конкурса «Мисс Прокопьевск». А вообще я выступаю в группе поддержки хоккейного клуба «Шахтер».

Настя Зенкова, тоже жительница Прокопьевска (к слову, настоящая красавица и спортсменка), год назад также принимала участие в конкурсе «Мисс Прокопьевск». В этом году она решила поднять планку и принять участие в региональном этапе конкурса «Мисс Россия».

«Я давно мечтала принять участие в этом конкурсе, и вот прошла кастинг! – не скрывает радостного волнения Виктория Ведерникова. – Новые знакомства, новые эмоции, попробовать свои силы в таком конкурсе – это же интересно!»

Уже в понедельник у девушек начнется активная подготовка к финальному шоу. В самый первый день для них будет организована самая первая фотосессия, а потом каждый день – тренировки, занятия с хореографом, вечерние мероприятия, конкурсы… Впрочем, не станет открывать всех секретов, а пожелаем девушкам удачи!