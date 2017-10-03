В Кузбассе зарегистрировали на 600 браков больше, чем годом ранее

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С января по июль 2017 года в Кузбассе вступили в супружеские отношения 9 618 пар.
Это на 608 зарегистрированных браков больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такие данные опубликовал Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России».
Также эксперты выяснили, что за указанный период в Кузбассе сократилось количество разводов.
Если в этом году в Кемеровской области распались 6 839 семей, то в прошлом их было больше – 7 006.
В целом, в Кузбассе на тысячу человек приходилось 6,1 браков и 4,4 развода.
По итогам июня 2017 года в регионе количество браков выросло на 0,8%.
С января по июль 2017 года в Кузбассе вступили в супружеские отношения 9 618 пар.