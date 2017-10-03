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В интернете призывают запретить фильм о новокузнецком маньяке-убийце

Опубликовано , 179 просмотров
Автор текста Илона Троицкая

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Фото © Кадр из фильма «Сибирский потрошитель»

Новокузнечанин Денис Карпунов опубликовал на сайте Change.org петицию с требованием запретить к показу и распространению фильм «Сибирский потрошитель». 

«Считаю […] данное «произведение киноискуства» не нормальным. Фильм унижает чувства родственников погибших, дает повод больным людям восхищаться Спесивцевым и повторять его путь!», — пишет автор петиции. Среди адресатов указаны Роскомнадзор и прокуратура, но информации об официальных жалобах в эти ведомства на странице петиции нет.

Александр Спесивцев — серийный убийца, маньяк-каннибал, в 1996 году изнасиловал и убил, по некоторым данным, более 82 женщин и детей. Следствие доказало четыре эпизода, сейчас Спесивцев проходит лечение в Волгоградской психиатрической больнице.

Фильм «Сибирский потрошитель» был снят в 2016 году компанией «Жисталл кино», бюджет составил 130 тысяч рублей, а роли исполнили непрофессиональные актеры. После нескольких специальных показов в сибирских кинотеатрах фильм выложили в интернет.

Авторы «Сибирского потрошителя» заявили о начале работы над продолжением.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/92358.html

Кадр из фильма «Сибирский потрошитель»

Новокузнечанин Денис Карпунов опубликовал на сайте Change.org петицию с требованием запретить к показу и распространению фильм «Сибирский потрошитель». 

 

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