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Акция «Вода – безопасная территория» завершилась в Кузбассе

Опубликовано , 51 просмотр
Автор текста Денис Васильев

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Фото © fthmb.tqn.com

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам подвели итоги широкомасштабной профилактической акции, которая продолжалась с июня по сентябрь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, она была направлена на предупреждение происшествий на водных объектах в период купального сезона.

«В итоге удалось не допустить происшествий на воде с маломерными судами, пресечь нарушения правил безопасного поведения на водных объектах, снизить количество трагических случаев, не допустить происшествий на санкционированных пляжах», — отмечают в ведомстве.

К решению вопроса повышения уровня безопасности отдыха кузбассовцев у воды подошли комплексно.

В надзорно-профилактических мероприятиях участвовали около 2,4 тыс. мобильных межведомственных групп из сотрудников МЧС, полиции, органов местного самоуправления, а также волонтёрских организаций и старосты населённых пунктов.

Инспектирующие проверяли пляжи и санкционированные места отдыха, при этом особое внимание уделяли так называемым «диким пляжам», где разъясняли отдыхающим правила безопасного поведения на воде. В необорудованных местах также были организованны временные мобильные спасательные посты. Для мониторинга обстановки и оказания помощи на воде применялись беспилотные летательные аппараты.

«Во время летних каникул проверки осуществляли в местах детского отдыха и оздоровления, туристических базах, расположенных вблизи воды. Специалисты провели тематические занятия с детьми о правилах купания и безопасного отдыха на берегу, научили детей приёмам оказания первой помощи утопающим и при других экстремальных ситуациях», — рассказали в ГУ МЧС.

Специалисты провели более 5 тыс. бесед и занятий в детских лагерях и на туристических базах с охватом более 66 тыс. человек.

Напомним, что акция «Вода – безопасная территория» проходила в Кузбассе уже второй год подряд. Она проводится во всех регионах Сибири. В этом году к ней также присоединились Урал и Дальний Восток.

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Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам подвели итоги широкомасштабной профилактической акции, которая продолжалась с июня по сентябрь.

 

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