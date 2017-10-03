ГИБДД проверит начинающих водителей на дорогах Новокузнецка

С 3 октября на территории города Новокузнецка стартует профилактическая операция «Начинающий водитель».

Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на информацию городской Госавтоинспекции.

В первую очередь, операция направлена на снижение числа дорожных аварий по вине водителей, имеющих стаж управления транспортными средствами менее двух лет.

«Согласно проведённому анализу, наиболее распространенными нарушениями среди молодых водителей являются нарушение скоростного режима движения, требований дорожных знаков и дорожной разметки, а также управление транспортом в состоянии опьянения», — отмечают в ведомстве.

Только с начала этого года на территории Новокузнецка и Новокузнецкого района зарегистрировано 25 ДТП, совершённых по вине начинающих водителей.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проведут специализированные рейды, чтобы выявлять и пресекать нарушения правил данной категорией водителей.

Дорожные полицейские также будут усиленно контролировать, как соблюдают ПДД водители учебного транспорта и техническое состояние этих автомобилей.

Операция продлится до 13 октября.