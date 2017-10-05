ГИБДД проводит в Кузбассе сразу две профилактические операции

Сотрудники областной Госавтоинспекции начали проведение сразу двух профилактических мероприятий, приуроченных к смене сезона.

В течение всего месяца на территории Кузбасса проводится операция «Нечитаемый госномер».

Как сообщили в ГИБДД, она направлена на то, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости всегда содержать в чистоте государственные регистрационные знаки транспортных средств.

Согласно законодательства за управление автомобилем с нечитаемым госномером закон предусматривает административный штраф в размере 500 рублей.

По 11 октября проводится профилактическое мероприятие «Скорость», направленное на пресечение и предупреждение нарушений водителями скоростного режима.

«В осенне-зимний период от выбора скорости движения транспортных средств зависит безопасность, как самого автомобилиста, так и людей его окружающих. Водителям стоит помнить о том, что скорость движения транспортного средства стоит выбирать, руководствуясь не только действующими ограничениями, но и реальными дорожными и метеоусловиями», — отмечают в Госавтоинспекции.

Как поясняют специалисты, с понижением температуры снижаются сцепные свойства покрытия проезжей части. Усугубить обстановку могут также осадки в виде дождя и снега, а также возможные гололёдные явления.