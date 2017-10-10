В Кузбассе стартовала профильная смена для одарённых детей

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В оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» стартовала профильная смена для одарённых детей. Её посетят 104 школьника, обучающиеся в 8-9 классах. Все победители и призёры олимпиад, участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике и физике в 2017 году.
«Занятия для школьников будут проводить преподаватели Кемеровского государственного университета, Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева и Новокузнецкого филиала Кемеровского государственного университета, а также учителя из Кемерова, Междуреченска, Новокузнецка», — сообщили в пресс-службе областной администрации.
Дети будут обучаться математике, физике, географии, а также получат индивидуальные консультации. А вечерами участники смены примут участие в культурно-развлекательной программе.
В оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» стартовала профильная смена для одарённых детей. Её посетят 104 школьника, обучающиеся в 8-9 классах.