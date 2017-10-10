Кузбассовец отсудил 140 000 рублей за повреждённый автомобиль

Мариинский городской суд взыскал в пользу кузбассовца более 140 000 рублей за повреждённый автомобиль. Эти деньги должна ему выплатить управляющая компания.

Инцидент произошёл 31 марта 2017 года. Утром из-за сильного порыва ветра с крыши одного из домов Мариинска сорвало кровельный материал, который упал на легковой автомобиль. В результате машина получила технические повреждения. Владелец машины заявил, что причиной стало ненадлежащее исполнение местной УК своих обязанностей по ремонту кровли дома. Эксперты установили, что рыночная стоимость восстановления повреждённой машины составила 138 595 рублей, услуги по проведению оценки — 2 000 рублей.

Так как компания отказалась выплачивать ущерб, в мае 2017 года владелец машины обратился в суд. Там представитель УК сообщил, что инцидент произошёл в результате природной стихии. Мариинская метеостанция также предоставила информацию, где говорилось, что 31 марта в то время был юго-западный ветер с максимальной скоростью 23 метра в секунду.

«Принимая во внимание данные о силе ветра, суд посчитал, что данное природное явление к стихийных бедствиям не относится. Оно лишь явилось причиной падения кровельного материала с крыши и форс-мажорным обстоятельством не является. Не установлено судом в ходе рассмотрения гражданского дела и грубой неосторожности водителя, который припарковал автомобиль на асфальтированной части внутридомовой территории, где оборудована автостоянка и на свободном месте рядом с другими стоящими автомобилями», — сообщили в пресс-службе суда.

В итоге суд взыскал с УК 140 595 рублей. Также компания обязана выплатить в пользу бюджета Мариинского района госпошлину в размере около 4 000 рублей.