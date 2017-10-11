В Кемерове выбрали лучшего логопеда Кемеровской области

В областной столице состоялся финал первого в Кузбассе конкурса профессионального педагогического мастерства «Лучший учитель-логопед 2017».

На протяжении двух дней десять претендентов на победу демонстрировали своё педагогическое мастерство, сообщили в областной администрации. Они презентовали наработки, уникальные программы и методики, оригинальные упражнения по работе с детьми с затруднениями в речи.

В итоге определился победитель. Им стала Елена Кирсанова, учитель-логопед детского сада №10 «Аленький цветочек» из Прокопьевска. Второе место досталось Инне Слободчиковой, педагогу общеобразовательной школы психолого-психологической поддержки №101 Кемерова. А третье место завоевала учитель-логопед детсада компенсирующего вида №35 Междуреченска Тамара Аксенова. Всем вручили денежные премии и почётные грамоты департамента образования и науки.

Отмечается, что всего в регионе работает около 1200 логопедов.