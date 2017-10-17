«Неделя здорового питания» для школьников стартовала в Кемерове

В каждом учреждении образования Кемерова с 16 октября проходит «Неделя здорового питания», в которой примут участие 57 тысяч школьников.

Школьников ждут уроки «Здоровое питание – правильное питание», классные часы, презентации, КВН, тренинги, круглые столы, дискуссии, викторины, флеш-мобы, мастер-классы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, детям в зависимости от возраста в доступной форме расскажут о сбалансированном рационе, полезных и вредных продуктах, здоровом образе жизни.

В качестве участников уроков приглашены диетологи, медики, спортсмены, студенты Медицинской академии, специалисты МАУ «Школьное питание».

В частности, сегодня в школе №37 будет организован «День русской кухни».

Завтра в столовой школы №10 пройдёт презентация «Национальная кухня как источник здорового питания». Школьники в игровой форме представят блюда из школьного меню, относящиеся к разным национальным кухням, расскажут о пользе такого питания.

В школе №15 19 октября состоится КВН, посвящённый здоровому питанию.

А 20 октября в школе №33 для старшеклассников будет организован «Деловой завтрак», в ходе которого школьники познакомятся с технологией организации школьного питания, с основными профессиями отрасли, запланирована и экскурсия на пищеблок.