«Неделя здорового питания» для школьников стартовала в Кемерове

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В каждом учреждении образования Кемерова с 16 октября проходит «Неделя здорового питания», в которой примут участие 57 тысяч школьников.
Школьников ждут уроки «Здоровое питание – правильное питание», классные часы, презентации, КВН, тренинги, круглые столы, дискуссии, викторины, флеш-мобы, мастер-классы.
Как сообщает пресс-служба мэрии, детям в зависимости от возраста в доступной форме расскажут о сбалансированном рационе, полезных и вредных продуктах, здоровом образе жизни.
В качестве участников уроков приглашены диетологи, медики, спортсмены, студенты Медицинской академии, специалисты МАУ «Школьное питание».
В частности, сегодня в школе №37 будет организован «День русской кухни».
Завтра в столовой школы №10 пройдёт презентация «Национальная кухня как источник здорового питания». Школьники в игровой форме представят блюда из школьного меню, относящиеся к разным национальным кухням, расскажут о пользе такого питания.
В школе №15 19 октября состоится КВН, посвящённый здоровому питанию.
А 20 октября в школе №33 для старшеклассников будет организован «Деловой завтрак», в ходе которого школьники познакомятся с технологией организации школьного питания, с основными профессиями отрасли, запланирована и экскурсия на пищеблок.
В каждом учреждении образования Кемерова с 16 октября проходит «Неделя здорового питания», в которой примут участие 57 тысяч школьников.