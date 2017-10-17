Газеты и интернет
Радио
1°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

«Неделя здорового питания» для школьников стартовала в Кемерове

Опубликовано , 85 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © kemerovo.ru

В каждом учреждении образования Кемерова с 16 октября проходит «Неделя здорового питания», в которой примут участие 57 тысяч школьников.

Школьников ждут уроки «Здоровое питание – правильное питание», классные часы, презентации, КВН, тренинги, круглые столы, дискуссии, викторины, флеш-мобы, мастер-классы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, детям в зависимости от возраста в доступной форме расскажут о сбалансированном рационе, полезных и вредных продуктах, здоровом образе жизни.

В качестве участников уроков приглашены диетологи, медики, спортсмены, студенты Медицинской академии, специалисты МАУ «Школьное питание».

В частности, сегодня в школе №37 будет организован «День русской кухни».

Завтра в столовой школы №10 пройдёт презентация «Национальная кухня как источник здорового питания». Школьники в игровой форме представят блюда из школьного меню, относящиеся к разным национальным кухням, расскажут о пользе такого питания.

В школе №15 19 октября состоится КВН, посвящённый здоровому питанию.

А 20 октября в школе №33 для старшеклассников будет организован «Деловой завтрак», в ходе которого школьники познакомятся с технологией организации школьного питания, с основными профессиями отрасли, запланирована и экскурсия на пищеблок.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/92688.html

http://www.kemerovo.ru/pictures/news/photo_36558_big.jpg

В каждом учреждении образования Кемерова с 16 октября проходит «Неделя здорового питания», в которой примут участие 57 тысяч школьников.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе пожарные спасли из загоревшейся квартиры мужчину

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчанин угнал автомобиль у приехавшей в город жительницы Томска

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Сотрудникам кузбасского Следкома представили нового руководителя

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В мэрии Кемерова назвали дату открытия бульвара Строителей

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Водителя автобуса в Кемерове оштрафовали за езду по трамвайным путям

VSЁ42
VSЁ42

Культурно-досуговый центр в Топках закрыт из-за радиации

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить