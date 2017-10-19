Кузбасская ГИБДД проводит для водителей акцию #лайкеслисменилшины

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В Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции совместно со студентами проводят акцию «Лайк, если сменил шины».
В связи с изменением погодных условий водителям напомнили о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.
Как сообщает пресс-служба областной дорожной полиции, необычные патрули из сотрудников Госавтоинспекции и студентов-волонтёров накануне работали на выезде из Кемерова.
«Инспекторы останавливали проезжавшие автомобили, а парни и девушки проводили беседы с водителями. Автомобилистам напоминали о том, что для обеспечения безопасности движения пришла пора заметить автошины на транспортных средствах на зимние, ведь уже сейчас в ночное время столбик термометра периодически опускается ниже нуля, и возможно образование гололёдных явлений», — пояснили в ГИБДД.
Кроме того, водителям напоминали и об особенностях вождения в сложных погодных условиях. Как напомнили в ведомстве, зимняя дорога не допускает резких манёвров, а скорость и дистанцию до впереди идущего транспортного средства необходимо выбирать с учётом погодных условий.
Каждому автомобилисту инспекторы и студенты вручали специальные памятки со снежинками, где подробно изложены рекомендации о мерах безопасности и особенностях вождения на зимней дороге.
После мероприятия фотографии были опубликованы в социальных сетях с предложением присоединиться к акции и отметить пост хэштегом #лайкеслисменилшины.
В Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции совместно со студентами проводят акцию «Лайк, если сменил шины».