В Кемерове родителям расскажут о правильном питании дошкольников

В кемеровских детских садах проведут лекции для родителей о правильном питании с дегустациями и консультациями специалистов.

В ближайшее время они состоятся в дошкольных образовательных учреждениях №128, №218, №236, сообщает пресс-служба мэрии города.

Кроме тематического семинара, для родителей организуют дегустацию блюд под девизом «Научись правильно питаться сам и научи своего ребёнка».

Организаторы презентуют образцы детского меню, блюда из овощей и расскажут секреты их приготовления.

В качестве экспертов будут приглашены специалисты Центра здоровья для детей и подростков ГБУЗ КО «КГДКБ №1».

«Участники лекций смогут не только увидеть внешний вид предлагаемых блюд, но и оценить их вкусовые качества, а также узнают о нормах основных продуктов питания и важности включения их в домашний рацион детей», — рассказали в горадминистрации.

По окончании дегустации специалисты ответят на все интересующие вопросы, примут к сведению все замечания и предложения по улучшению питания детей.

Лекции для родителей пройдут в одно время — 16:00, 24 октября в МБДОУ №128 «Детский сад общеразвивающего вида» (Инициативная,6), 25 октября в МАДОУ №218 «Детский сад общеразвивающего вида» (бульвар Строителей,41А), 27 октября в МБДОУ №236 «Детский сад комбинированного вида» (Тухачевского,47/1).