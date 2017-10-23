Кемеровские спасатели помогли закрывшемуся дома 1,5-годовалому малышу

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Полуторагодовалый малыш решил пошутить над родителями и закрылся в квартире. Открыть проказника приехал экипаж кемеровских спасателей.
Как сообщает пресс-служба Кемеровской службы спасения, инцидент произошёл в одной из квартир дома по бульвару Строителей.
«Молодая женщина решила выгулять собаку. Четвероногое животное выбежало из квартиры без поводка, хозяйка побежала за ним, не успев закрыть дверь. Малыш, недолго думая, подошёл к двери и закрыл её на щеколду», — рассказали в ведомстве.
Соседи помогли маме вызвать спасателей. За несколько минут специалисты МБУ «Кемеровская служба спасения» открыли дверь.
Мальчик даже не заметил отсутствия мамы: он спокойно сидел и смотрел мультфильм. Медицинская помощь проказнику не понадобилась.
Всего за прошедшую неделю специалисты городской служба спасения спасли шести человек.
Полуторагодовалый малыш решил пошутить над родителями и закрылся в квартире. Открыть проказника приехал экипаж кемеровских спасателей.