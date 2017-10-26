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Жители Кузбасса сэкономили 13 млн рублей на оформлении загранпаспорта в интернете

Опубликовано , 48 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © МедиаКузбасс

Более 13 миллионов рублей сэкономили жители Кемеровской области, оформившие загранпаспорта через единый портал госуслуг.

Об этом на брифинге рассказала заместитель начальника отдела по работе с гражданами РФ управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области майор полиции Екатерина Боброва.

По её словам, оформление заграничных паспортов является одной из самых популярных госуслуг среди жителей региона.

С начала года подразделения по вопросам миграции кузбасской полиции оформили 28,5 тыс. загранпаспортов, что в два раза больше, чем в 2016 году. Причём более 80% заявителей обратились за этой услугой через единый портал gosuslugi.ru.

«Это прежде всего обусловлено тем, что с апреля 2017 года для тех, кто пользуется этим ресурсом, предусмотрена 30-процентная скидка при оплате госпошлины. Сейчас её размер составляет 3,5 тыс. рублей для совершеннолетних и 1,5 тыс. рублей для тех, кому ещё не исполнилось 14 лет», — пояснили в ведомстве.

Существующая скидка позволяет значительно уменьшать эти суммы. За период ее действия кузбассовцы, которые оформляли загранпаспорт через госпортал, сэкономили более 13 миллионов рублей.

Екатерина Боброва также рассказала, что 30 октября с 10:00 до 12:00 будет организована «горячая линия» по вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции, в том числе и по оформлению загранпаспортов. На вопросы кузбассовцев ответят специалисты ГУ МВД по Кемеровской области. Задавать их можно по телефону 8- (3842) -75-00-59.

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Более 13 миллионов рублей сэкономили жители Кемеровской области, оформившие загранпаспорта через единый портал госуслуг.

 

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