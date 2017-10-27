ГИБДД ищет на дорогах Кемерова машины с нечитаемыми номерами

Сегодня, 27 октября, сотрудники кемеровской Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия по выявлению транспортных средств с нечитаемыми государственными регистрационными знаками.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.

«Владельцев автомобилей, чьи госномера не будут соответствовать требованиям Правил дорожного движения, привлекут к административной ответственности по статье 12.2, часть 1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей», — отметили в ведомстве.

Читабельность госномера необходима для идентификации автомобиля, например, в случае его угона или ДТП, в котором водитель предпочёл скрыться с места происшествия.

Сотрудники ГИБДД также обратят внимание на транспортные средства без регистрационных знаков и с подложными госномерами, добавили в дорожной полиции.