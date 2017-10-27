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ГИБДД ищет на дорогах Кемерова машины с нечитаемыми номерами

Опубликовано , 66 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © sp72ru.ru

Сегодня, 27 октября, сотрудники кемеровской Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия по выявлению транспортных средств с нечитаемыми государственными регистрационными знаками.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.

«Владельцев автомобилей, чьи госномера не будут соответствовать требованиям Правил дорожного движения, привлекут к административной ответственности по статье 12.2, часть 1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей», — отметили в ведомстве.

Читабельность госномера необходима для идентификации автомобиля, например, в случае его угона или ДТП, в котором водитель предпочёл скрыться с места происшествия.

Сотрудники ГИБДД также обратят внимание на транспортные средства без регистрационных знаков и с подложными госномерами, добавили в дорожной полиции.

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http://sp72ru.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80.jpg

Сегодня, 27 октября, сотрудники кемеровской Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия по выявлению транспортных средств с нечитаемыми государственными регистрационными знаками.

 

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