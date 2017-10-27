Погоду в Кузбассе на выходных определит атлантический циклон

В ближайшие дни по области сохранится неустойчивая погода, её характер будет определять циклон.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, сегодня местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, температура -2,+3°С, в ночь понизится до -2, -7°С, при прояснениях до -12°С. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду.

Выходные дни на этой неделе будут пасмурными — скажется влияние атлантического циклона. За счёт облачности сильных контрастов температуры не ожидается, но практически ежедневно будут наблюдаться осадки.

«При низких температурах в виде мокрого снега и снега, при положительных в виде дождя. Соответственно, возможны гололедные явления. Будьте осторожны!», — отмечают синоптики.

Субботний день будет тёплым, по области +2,+7°С, в Кемерове около +4°С, в ночные часы понижение до 0, -5°С по области, в Кемерове -1, -3°С. Ветер юго-западный порывистый.

В воскресенье ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, западный ветер будет усиливаться до 20 м/с, начнутся осадки, температура днём слабоположительная, ночью с понижением до -2, -7°С.