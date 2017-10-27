«Капсулу времени» с посланиями 50-летней давности подняли в Мысках

Посылка «Людям будущего» была заложена в постамент памятника Аркадию Гайдару в мысковском посёлке Ключевой в 1967 году по инициативе общественного совета школы №2.

Вскрыть «капсулу времени» было предписано в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Торжественную церемонию посетили школьники, ветераны, работающая молодёжь города, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Право вскрыть посылку предоставили юнармейцам военно-патриотического клуба «Юная гвардия». Послание потомкам зачитала очевидец и участница событий 50-летней давности, педагог Нина Неунывахина», — рассказали в обладминистрации.

Участники мероприятия с нескрываемым интересом изучали содержимое посылки: многочисленные фотографии, плакаты того времени, газетные подшивки, личные и коллективные послания будущим поколениям.

«Некоторые пакеты были адресованы конкретным получателям. К примеру, 6 «А» класс школы №2 1967 года адресовал свое послание 6 «А» 2017 года», — уточнили в пресс-службе.

Ознакомиться с многочисленными экспонатами посылки «Людям будущего» мысковчане смогут на выставке в городском историко-этнографическом музее. Она откроется 4 ноября и будет приурочена к Дню народного единства.