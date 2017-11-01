В Кузбассе раздают памятки и раскраски с правилами пересечения переездов

Специальная акция «Внимание, переезд!» продолжается в Кемеровской области, железнодорожники и сотрудники ГИБДД проводят совместные рейды.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, мероприятие должно привлечь внимание общественности к безопасности на железнодорожных переездах.

Сотрудники РЖД и Госавтоинспекции уже провели совместные рейды на пяти переездах Новокузнецкого района. На этой неделе состоятся еще два — в Кемерове и Топках.

В ходе акции работники путевого хозяйства уже раздали водителям более 700 памяток и корпоративных флажков, напоминающих о правилах безопасного проезда через переезд.

«Профилактической акцией также были охвачены местные жители – пешеходам раздавали специальные памятки с подробным описанием правил перехода железной дороги. Детям вручали тематические книжки-раскраски», — рассказали в пресс-службе магистрали.

Кроме того, в рамках акции на переездах дежурил специальный автомобиль, оборудованный аудиоаппаратурой для трансляции профилактических роликов по безопасности.

В границах Кузбасского региона ЗСЖД действует 214 железнодорожных переездов. На 156 переездах уложен резинокордовый настил, 56 оборудованы автоматическими устройствами заграждения проезжей части.

«Все железнодорожные переезды, обслуживаемые сменными работниками, имеют автоматические или полуавтоматические шлагбаумы и автоматическую переездную сигнализацию, заградительную сигнализацию, электроосвещение, радиосвязь с дежурными по станциям», — уточнили в пресс-службе.