В КЭТК объяснили, как важны трамваи для пассажирских перевозок

Кемеровчанин предложил убрать из города все трамваи, чтобы избавить дороги от пробок. Однако в КЭТК пояснили, что этот вид транспорта осуществляет большую часть внутригородских общедоступных пассажирских перевозок.

«В Кемерове на сегодняшний день функционируют пять трамвайных маршрутов. В будние дни на них работают 58 трамвайных вагонов. Протяжённость трамвайных путей в городе составляет более 96 километров», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, трамваями пользуются не меньше 35% кемеровских пассажиров, это примерно 76 000 человек. Специалисты отмечают удобство данного вида транспорта, так как все маршруты организованы по радиально-кольцевой системе, которые связывают с центром отдалённые районы.

«Важно, что трамвайные пути в нашем городе обособлены от автомобильных проезжих частей более чем на 65% своей протяжённости. Трамваи движутся по ним даже тогда, когда весь остальной транспорт стоит в пробках. Вот почему пассажиропоток на трамвайных маршрутах Кемерове остаётся стабильным, а на некоторых маршрутах даже увеличивается. Хотя на автобусных и троллейбусных маршрутах в последнее время отмечается стойкая тенденция к уменьшению пассажиропотока», — пояснили в КЭТК.

При этом трамваи, как заявляют эксперты, — экономичный и энергоэффективный вид транспорта. Для перевозки 50 000 человек в час в одном направлении с помощью авто нужно 175 метров ширины проезжей части, а в трамвае — всего девять метров ширины дорожного пространства.