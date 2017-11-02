Газеты и интернет
Радио
4°C, туман
Войти на сайт

В КЭТК объяснили, как важны трамваи для пассажирских перевозок

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © gazeta.a42.ru

Кемеровчанин предложил убрать из города все трамваи, чтобы избавить дороги от пробок. Однако в КЭТК пояснили, что этот вид транспорта осуществляет большую часть внутригородских общедоступных пассажирских перевозок.

«В Кемерове на сегодняшний день функционируют пять трамвайных маршрутов. В будние дни на них работают 58 трамвайных вагонов. Протяжённость трамвайных путей в городе составляет более 96 километров», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, трамваями пользуются не меньше 35% кемеровских пассажиров, это примерно 76  000 человек. Специалисты отмечают удобство данного вида транспорта, так как все маршруты организованы по радиально-кольцевой системе, которые связывают с центром отдалённые районы.

«Важно, что трамвайные пути в нашем городе обособлены от автомобильных проезжих частей более чем на 65% своей протяжённости. Трамваи движутся по ним даже тогда, когда весь остальной транспорт стоит в пробках. Вот почему пассажиропоток на трамвайных маршрутах Кемерове остаётся стабильным, а на некоторых маршрутах даже увеличивается. Хотя на автобусных и троллейбусных маршрутах в последнее время отмечается стойкая тенденция к уменьшению пассажиропотока», — пояснили в КЭТК.

При этом трамваи, как заявляют эксперты, — экономичный и энергоэффективный вид транспорта. Для перевозки 50  000 человек в час в одном направлении с помощью авто нужно 175 метров ширины проезжей части, а в трамвае — всего девять метров ширины дорожного пространства.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/93091.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/371/37135580-bfb3-11e7-a8af-7dd8b41c9191.jpg

Кемеровчанин предложил убрать из города все трамваи, чтобы избавить дороги от пробок. Однако в КЭТК пояснили, что этот вид транспорта осуществляет большую часть внутригородских общедоступных пассажирских перевозок.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

В Прокопьевске выявили места незаконного сбыта алкоголя

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Губернатор Кузбасса встретился с главой Белова Алексеем Курносовым

Сибдепо
Сибдепо

В Кемерове около театра драмы умер мужчина

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Очевидцы сообщают о смерти человека у кемеровского драмтеатра

baikal24.ru
baikal24.ru

Нацистскую группу закрыли правоохранители в соцсети «ВКонтакте»

VSЁ42
VSЁ42

Дважды судимый полицейский получил срок за перелом ноги кемеровчанину

Общество

Ноябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3
45
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить