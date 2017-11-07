Уже более 800 водителей в Кемерове наказали за нечитаемые номера

Городская ГИБДД продолжает профилактические мероприятия по выявлению транспортных средств с нечитаемыми государственными регистрационными знаками.

Со 2 октября инспекторы составили 833 административных материала на водителей автомобилей, госномера которых не соответствовали требованиям законодательства.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции, штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.

«Также к ответственности по ст.12.2 КоАП привлекли водителя автомобиля, госномер которого был оборудован материалами, препятствующими идентификации и считыванию. Ему предстоит выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей или лишиться права управления на срок от одного до трёх месяцев», — уточнили в дорожной полиции.

За управление транспортным средством с заведомо подложными номерами к ответственности привлекли ещё двух водителей.

«Им грозит административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года», — добавили в ГИБДД.

Профилактические мероприятия продлятся до 30 ноября.